O chefe de cozinha Rui Paula recriou a Carne de porco à alentejana numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.

"Esta sopa bem cremosa é perfeita para aqueles dias frios de outono e inverno, quando só apetece comer algo aconchegante e saboroso", diz-nos Alida Remtula do blogue "Alida's Food".

Um clássico da gastronomia portuguesa mereceu a atenção do chefe de cozinha Rui Paula que recriou o Bacalhau à Brás numa versão mais saudável. Teve o apoio de uma colega de profissão, Catarina Correia, e do nutricionista João Rodrigues.

Joana Barrios, atriz e apresentadora também se fez cozinheira para nos apresentar receitas simples e caseiras. Neste caso uma tosta que aproveita o suculento molho do frango assado.

Com meia dúzia de ingredientes, prepara uns deliciosos ovos de forno que, inclusivamente, fazem uso do pão do dia anterior. O presunto oferece um toque guloso a esta receita.

É tão deliciosa que é impossível comer apenas uma fatia, fica bastante húmida, quase com a consistência de um pudim, uma vez que leva pouca farinha. É recheada com um creme aveludado confecionado com queijo creme, manteiga e baunilha.