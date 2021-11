Com o pão que sobrou pode fazer uma bela entrada em jeito de bruschetta. Basta juntar queijo, vegetais, maionese e q.b. de ervas aromáticas.

Preferindo uma entrada individual deliciosa, poderá prepará-la em pequenas formas de tarte.

Uma aromática e sugestiva forma de levar o peixe à mesa.

Alguém consegue resistir a um bom Bacalhau assado no forno como este? Cá entre nós, que gostamos da boa comida, daquela que aconchega igualmente a alma e o estômago, o difícil mesmo é não gostar.

Este é um verdadeiro prato de conforto. Para acompanhar com um bom naco de pão.

"Hambúrguer de queijo caseiro, delicioso e com ingredientes bem bons, soa-lhe bem? Eu já estou com água na boca". Assim nos diz Alida Remtula, do blogue "Alida's Food" de onde nos chega esta receita.

Hambúrguer com queijo Gastronomia Contemporânea

Tipo de prato Carnes

Uma palavra define este arroz de forno: pitéu. A suculência dos enchidos une-se ao tostado do arroz e à fragrância da salsa fresca.

Um bolo salgado, ideal para as marmitas, mas também para servir como entrada num jantar mais requintado.