Hambúrguer de queijo

Preparação

Comece por caramelizar as cebolas. Coloque-as em lume médio-alto, numa frigideira com azeite e deixe que cozinhem por uns cinco minutos.

Acrescente um pouco de sal e adicione água, aos poucos e apenas se necessário, até que fiquem amolecidas e com uma cor bem dourada. Reserve.

Tempere a carne com sal e pimenta e faça duas bolas. Espalme um pouco para ficarem com a forma de hambúrgueres e coloque em lume alto com o alho, para selarem dos dois lados. Reserve.

Pincele o pão de hambúrguer com azeite, polvilhe com as sementes de sésamo e leve ao forno pré-aquecido a 200 ºC por dois a três minutos ou até que fique um pouco tostado.

Pincele com o molho de soja e deixe cozinhar por mais dois minutos de cada lado (ou mais, se quiser mais passado).

Prepare os restantes ingredientes e monte o hambúrguer.

Para a montagem do hambúrguer

Barre a parte de baixo do pão com mostarda.

Acrescente os espinafres e por cima o tomate em rodelas.

Por cima, espalhe um pouco da cebola caramelizada e na camada seguinte coloque o hambúrguer de novilho.

Adicione uma fatia de queijo e com o maçarico, derreta-no até que fique com a consistência desejada.

Barre a fatia de cima do pão com ketchup e cubra o hambúrguer.

Acrescente as amêndoas torradas e polvilhe com a mistura de coentros e hortelã.

