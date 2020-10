Tarte coberta de peixe e camarão

Preparação

Para preparar a massa: disponha numa taça a farinha e o creme vegetal, envolva bem até obter a textura de areia. Adicione a gema de ovo e o azeite, envolva novamente. De seguida, incorpore lentamente a água, e vá amassando até obter uma massa que se despegue da bancada.

Faça uma bola, envolva em película aderente e reserve no frio, durante 15 a 20 minutos.

Enquanto isso, prepare o recheio: verta um fio de azeite numa frigideira larga, deixe aquecer, adicione o alho francês e a cebola às rodelas, deixe cozinhar até amolecer, cerca de três a quatro minutos. Acrescente o miolo de camarão e o vinho do Porto, deixe cozinhar apenas alguns minutos, até o camarão mudar de cor, retire do lume e reserve.

Entretanto, coza os lombos de pescada em água fervente com uma pitada de sal e uma folha de louro, durante 10 minutos. Retire da água, deixe arrefecer e desfaça-os em lascas.

De seguida, adicione as lascas do peixe à mistura do alho francês reservada e acrescente: o crème fraîche, raspa e sumo de meio limão e o cebolinho picado, envolva bem todos os ingredientes.

Retire a massa reservada no frio, divida-a em duas partes, uma maior que a outra. Disponha um pouco de farinha na bancada, estenda a parte maior da massa e coloque numa forma para tarde. Preencha com o recheio. Estenda a outra parte da massa e disponha-a por cima, como cobertura. Feche os lados da tarte com a ajuda de um garfo. No centro, faça uma chaminé para libertar o vapor.

Com alguns pedaços de massa que tenham sobrado, estenda e recorte pequenos enfeites natalícios, com a ajuda de formas de bolacha.

Bata a gema do ovo com uma colher de sopa de água e pincele a tarte.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 °C, durante 30-40 minutos.

Sirva quente com uma salada.