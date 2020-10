O salgado de cogumelos que é um bolo para comer à fatia

Preparação

Ligue o forno nos 175 ºC.

Corte os cogumelos em quartos e salteie numa frigideira quente com um fio de azeite e o alho laminado. Tempere com sal e pimenta e reserve.

Num recipiente à parte, misture o óleo, o leite e os ovos. Bata bem.

Adicione os cogumelos e misture.

Adicione a farinha justamente com o fermento e, seguidamente, o queijo, ligeiramente esfarelado com as mãos, e misture.

Tempere com um pouco de sal e pimenta.

Verta o preparado numa forma tipo bolo inglês previamente untada com manteiga e polvilhada com farinha e leve ao forno durante cerca de 25 minutos. Faça o teste do palito e desenforme ainda quente.

Sirva com algumas verduras.