Almôndegas de peixe com molho de açafrão

Preparação

Começar por preparar as almôndegas. Numa tigela, misturar o miolo de pão e o leite, deixar embeber por alguns minutos e, em seguida, espremer para retirar o excesso de líquido.

Numa picadora ou processador, picar a cebola, alho, pão e peixe. Colocar numa tigela grande, adicionar os outros ingredientes e misturar.

Formar pequenas bolas e passar por farinha para revestir. Colocar no frigorífico durante 20 minutos.

Numa frigideira, aquecer o azeite e fritar as almôndegas de peixe em lume médio até estarem douradas por igual (se necessário, voltar a passar as almôndegas pela farinha antes de as fritar). Retirar e colocar sobre papel de cozinha.

Para fazer o molho, numa panela, refogar o alho-francês na manteiga, em lume médio, até ficar macio. Adicionar o vinho branco e o açafrão e deixar reduzir pela metade.

Juntar o caldo de legumes ou peixe e deixar ferver até reduzir um pouco (cerca de um terço).

Adicionar o tomate e cozinhar em lume baixo durante 10 a 15 minutos.

Triturar com a varinha mágica para obter um molho mais suave e homogéneo. Juntar as natas e temperar com sal e pimenta moída na hora. Introduzir as almôndegas de peixe, tapar e cozinhar durante aproximadamente cinco minutos para engrossar o molho.

Polvilhar com a salsa picada e servir com arroz branco.