Há uma explicação para esta receita de arroz de pato o descrever como "livre". Na realidade, esta proposta de prato de forno dispensa a carne, apenas a tornando facultativa com as rodelinhas de chouriço. A receita é retirada do e-book “Vegetariano à Portuguesa, Com Certeza”.

Fez demasiado arroz? Este estufado incrivelmente flexível proporciona-lhe o cenário perfeito para brilhar. Use esta receita como guia e adicione as sobras de legumes ou carnes que achar que ficam bem. A sugestão é da To Good To Go.

A receita tão tradicional nas nossas mesas ganha uma nova alma e um novo sentido quando lhe adicionamos um elemento tão aromático como o funcho.

Uma refeição que dispensa a proteína animal. Com tanto (e saudável) sabor nem sentimos a falta da carne.

É um daqueles pratos que faz parte da nossa memória coletiva. Um bom arroz de berbigão vale por si mesmo, embora acompanhe muito bem petiscos como os tão nossos pastéis de bacalhau.

Quando se trata de uma refeição familiar, todos nós gostamos de preparar algo simples, reconfortante, mas delicioso, algo que nos recorde os sabores de infância, os aromas da cozinha da nossa mãe.