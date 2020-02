Arroz de frango no forno

Preparação

Num tacho, verta um fio de azeite e deixe aquecer. Adicione a folha de louro, a cebola e o alho picado, deixe alourar, regue com vinho branco e deixe evaporar um pouco. De seguida, acrescente as coxas de frango e aloure de ambos os lados. Acrescente as cenouras, o bacon e o chouriço, tudo cortado em pedaços. Adicione o piripiri, o pimentão-doce a canela e a noz-moscada, envolva bem.

Acrescente uma chávena do caldo de galinha e deixe cozinhar, durante 30 a 40 minutos, em lume brando. Se necessário, acrescente mais caldo.

Passado esse tempo, tire o tacho do lume. Retire as coxas de frango, as cenouras, o bacon, o chouriço e a folha de louro. Desfie o frango, corte as cenouras, o bacon e o chouriço em rodelas. Reserve o caldo.

No mesmo tacho, verta quatro chávenas do caldo reservado e do restante caldo de galinha e deixe levantar fervura. Adicione duas chávenas de arroz, uma pitada de sal, mexa bem e deixe cozinhar em lume brando durante 15 minutos.

Entretanto, aqueça a forno a 200 ºC.

Num tabuleiro de ir ao forno, coloque uma camada de arroz, por cima coloque o frango desfiado, o bacon, o chouriço e uma parte da cenoura às rodelas. Por cima, coloque mais uma camada de arroz. Disponha, por cima, as restantes cenouras às rodelas e enfeite com chouriço às rodelas e bacon às fatias.

Leve o tabuleiro ao forno, de 15 a 20 minutos, até alourar.