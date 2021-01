Queijo fresco assado

Para preparar o seu queijo fresco assado só vai precisar do mesmo, de preferência de cabra ou mozzarella, de azeite e grãos de pimenta.

1- Pré-aqueça o forno a 180 ºC.

2- Comece por cortar o queijo em fatias de 1 cm e disponha-as no tabuleiro (untado com azeite) ou grelha do forno.

3- À parte, prepare com antecedência (uma a duas horas antes), uma mistura de azeite (seis a oito colheres de sopa) e pimenta em grão. Deixe descansar para que o azeite ganhe o sabor da pimenta.

4- Pode pular o passo anterior. Basta pincelar as fatias de queijo com o azeite e aplicar uma mistura de pimentas de moinho.

5- Leve o tabuleiro ao forno durante dois a três minutos, até dourar.

6- Retire e sirva imediatamente sobre tostinhas ou torradas.

Para uma versão mais elaborada dos queijos panados, acompanhe a receita abaixo:

Queijos panados

No caso dos queijos panados, use, por exemplo, camembert. Em acréscimo, só precisará de um ovo batido, pão ralado e óleo alimentar para a fritura.

1- Corte o camembert em triângulos com perto de três centímetros de topo.

2- À parte, abra o ovo para uma tigela e bata-o muito ligeiramente. Numa taça, verta o pão ralado.

3- Mergulhe, à vez, os triângulos de queijo, primeiro no ovo e, depois, no pão ralado.

4- Disponha os triângulos de queijo numa travessa e leve ao frigorífico por uma a duas horas.

5- Volvido o tempo indicado, retire o queijo do frigorífico e leve-o a uma frigideira com óleo bem quente. Frite até os panados apresentarem uma cobertura dourada.

6- Retire do lume, subtraia o excesso de gordura em papel absorvente e sirva.