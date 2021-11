Queijo Camembert no forno com massa folhada

Preparação

Pré-aqueça o forno a 200° C.

Estenda a massa folhada na bancada e forme um quadrado de 30 x 30 cm.

Corte três tiras de massa folhada com cerca de meio centímetro de largura e reserve.

Corte com cuidado a parte de cima do queijo como se fosse uma tampa e guarde-a para outra receita.

Coloque por cima do queijo as amoras e as três colheres de sopa de compota de amora. Finalize com o tomilho e tempere com a pimenta-preta.

Tape o queijo e os toppings com a massa folhada e pincele as pontas da massa folhada com a mistura do ovo com a água para ajudar a colar. Dobre a massa folhada por baixo do queijo, como se fosse um embrulho, e feche.

Pincele o resto da massa folhada com a mistura de ovo e água.

Entrelace as tiras de massa que separou e coloque-as no topo como se fosse uma coroa para dar um efeito decorativo. Pincele novamente com a mistura de ovo e água.

Leve ao forno durante 30 a 35 minutos até ficar com um tom dourado.

Retire do forno e sirva com tostinhas.