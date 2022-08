Os modernos equipamentos de cozinha, assim como a disponibilidade de produtos alimentares comercializados ao longo de todo o ano facilitam-nos - e muito – a preparação de receitas.

Atualmente, temos saladas já cortadas e lavadas, vendidas em embalagens; podemos adquirir apenas as coxas de frango; as leguminosas chegam-nos enlatadas, evitando o tempo de demolha; os congelados são a salvação para refeições em dias complicados.

Mas, reconheça-se, perdemos algum do sabor dos pratos das avós. Para recuperar dicas, recordamos oito segredos da cozinha simples:

Molhos: para acrescentar sabor ao molho de tomate, molho branco, ou outro tipo de molho, aproveite a água de cozer as batatas. Mas não se esqueça, modere no sal, pois já foi adicionado a esta água.

Ovos: nunca lave os ovos antes de os guardar, pois perdem a sua película protetora.

Ainda nos ovos, as claras batidas em castelo saem beneficiadas (ganham firmeza e crescem mais rápido) se lhes juntar uma pitada de sal e três gotas de limão.

Camarão: para conferir o sabor do camarão a alguns pratos (ex. açordas e rissóis), coza as cabeças deste marisco e, depois, refogue-as em alho, salsa e azeite. A mistura deve ser esmagada e coada por um passador. Tempere com o líquido resultante.

créditos: Cody Chan/Unsplash

Polvo: para o amaciar, pode batê-lo, ainda cru, com um rolo de cozinha e, depois, mergulhe-o três vezes em água a ferver. De seguida, coza o polvo durante uma hora (20 minutos na panela de pressão, após iniciar fervura).

Sopa: caso fique salgada, junte à sopa algumas rodelas de batata crua. Esta irá absorver parte do sal. Se quiser sopas mais cremosas, junte no final da cozedura um fio de leite ou de natas e uma colher de manteiga.

Massas: escorra a água da cozedura assim que esta terminar e verta a massa para uma travessa. Envolva com uma colher de manteiga ou junte o acompanhamento que preparou e sirva de imediato. Para cada 100 gramas de massa, recomenda-se a cozedura num litro de água fervente e 7 gramas de sal.

créditos: Alice Pasqual/Unsplash

Vegetais: ao guardar vegetais no frigorífico, retire-lhes todas as folhas estragadas pois poderão deteriorar as sãs. As folhas exteriores, mais escuras, contêm maior quantidade de vitaminas, pelo que devem ser aproveitadas. Desate os molhos de hortaliças, salsa ou outras folhas, para que o ar circule livremente.