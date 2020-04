Panado não pede pressa

O alimento panado é banhado pela seguinte ordem: farinha (temperada, ou não), ovo batido (serve como “cola”) e pão finamente ralado (de preferência em casa). A pressa é aqui inimiga da perfeição. Banhar o panado nos três elementos e levá-lo logo ao óleo quente vai desperdiçar pão ralado na fritura. Esses pedacinhos vão queimar e conferir um sabor amargo ao alimento. O ideal será colocar o panado a descansar 20 minutos na grelha do forno à temperatura ambiente.

A carne pede descanso

Após assar a carne deve esperar entre 15 a 20 minutos (dependendo do tamanho da peça) antes de a trinchar. Aguardar vai permitir que os sucos que estão no interior da peça se distribuam até à camada superficial, aquela que esteve mais exposta ao calor e que perdeu sucos por evaporação.

Na carne, pimenta só no fim

No forno, no grelhador, na frigideira, as altas temperaturas tendem a tostar a pimenta, conferindo-lhe um sabor amargo. Desta forma, o ideal será juntar a pimenta depois da carne já cozinhada. Com o sal, dado não existir este problema de torra, este pode entrar no início do assado e, com isso, penetrar na carne. Há quem, contudo, se oponha a este procedimento pois considera que o sal vai tirar uma grande parte da humidade da carne.

Se vai fritar, o sal só no final

Como visto anteriormente, o sal absorve a humidade e, por conseguinte, ao mergulhar os alimentos no óleo quente, por exemplo batatas, vai provocar um acréscimo de salpicos. Além disso, o sal pode também baixar o ponto de fumo do óleo e acelerar a decomposição química. Se desejar utilizar o mesmo óleo várias vezes, não deve salgar os alimentos previamente ou, pelo menos, deve usar menos sal.

Ervas aromáticas perdem-se no início

Gosto e aroma são duas qualidades dos alimentos que convivem juntas. No caso das aromáticas, a fragrância é “frágil”. Em consequência, face ao calor o aroma volatiliza-se rapidamente. Em extremo, pode adicionar ervas aromáticas secas durante a confeção do alimento, nunca as frescas. Estas só mesmo na hora de desligar o fogão.

Barrar molho no frango no início do grelhado. Porquê?!