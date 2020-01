Cheiro suave, a maresia

Recuse o peixe se este apresentar um cheiro demasiado intenso ou a amoníaco. Um bom peixe deve ter um suave odor a mar. Um peixe conservado no frio, tal como outros alimentos, vai esconder esse odor.

Não aceite peixe com furos ou cortes na superfície

A não ser que seja vendido em postas, certifique-se que a superfície do peixe não apresenta cortes ou furos.

Pele com uma pigmentação viva e brilhante, sem descoloração

Com o decorrer do tempo, as escamas do peixe tendem a ficar baças e a desprenderem-se facilmente. Um sinal de alerta para a duvidosa frescura do peixe.

Olhos salientes

Atente nos olhos do peixe. A córnea deve ser transparente e a pupila negra brilhante. Se os olhos estiverem côncavos, a córnea opaca e a pupila acinzentada, o peixe já não estará nas melhores condições. Procure pequenos pontos brancos no centro do olho. Se os encontrar, não adquira o peixe.