Almôndegas de lentilhas e queijo

Almôndegas de lentilhas recheadas com mini mozarela, crocantes por fora e cremosas por dentro, servidas com um aromático molho de tomate caseiro. Uma opção nutritiva e reconfortante, ideal para acompanhar com esparguete e salada. A sugestão é do livro "Organiza-te e cozinha".