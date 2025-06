Ovos mexidos com espinafres e miso

"As gemas de ovo têm muitos micronutrientes, por isso não deixe de as comer. Se está preocupado com o colesterol, fique descansado pois a ideia de que precisa de limitar a ingestão de ovos para evitar fazer mal ao seu coração é um mito". Palavras de Tim Spector a partir do livro "Comida para a vida - o livro de receitas".