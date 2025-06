A propósito do encerramento do primeiro dia da Cimeira da NATO, em Haia, Holanda, os reis dos Países Baixos organizaram um jantar de gala no Palácio Huis ten Bosch, para o qual convidaram os chefes de Estado e de Governo que fizeram parte da referida cimeira.

Para a ocasião, a rainha Máxima estreou um novo e impactante visual. Trata-se de um macacão verde lima, que se destacou pelos seus vários pormenores.

Em primeiro lugar, o decote em V conferiu à monarca uma imagem com um toque de sensualidade, mas sem perder a elegância. Em segundo destacou-se a capa - incluída na peça - que conferiu ao coordenado um lado mais extravagante, que a soberana tanto adora.

Segundo a revista Hola!, o visual é da marca belga Natan e o modelo intitula-se Rippas. O coordenado ficou completo com uns sapatos altos de salto agulha em camurça.

As joias

A escolha das joias por parte da rainha Máxima também não ficou ao acaso.

A pregadeira de diamantes, composta por 12 ramos, não passou despercebida pela sua beleza. A joia pertencia à rainha Emma, que a recebeu como presente de casamento em 1879. Máxima já usou a peça como acessório de cabelo, mas agora decidiu exibi-la no seu ombro esquerdo.

A pulseira também cativou os olhares dos admiradores da mulher de Willem-Alexander. A joia contém 1.700 diamantes e pertencia à princesa Juliana dos Países Baixos. Esta (também) a recebeu como presente pelo seu casamento com o príncipe Bernhard de Lippe-Biesterfels, em 1937.

A peça combina na perfeição as duas vertentes que a rainha Máxima abraça em termos de estilo: a tradição do passado, representada pelas joias históricas que herdou, com a modernidade do presente.

Poderá ver imagens deste visual ao clicar na galeria.

O susto com a filha mais velha, a princesa Amalia

Neste mês de junho, a rainha Máxima não ganhou para o susto com o acidente que a filha mais velha, a princesa Amalia, sofreu enquanto montava a cavalo. Segundo a imprensa internacional, a monarca terá tido conhecimento do sucedido enquanto se encontrava numa conferência sobre o bem-estar infantil, acabando por sair da sala à pressa. Pouco depois regressou aos compromissos, garantindo aos jornalistas que a herdeira ao trono dos Países Baixos estava bem e a descansar.

No dia 11 de junho, a Casa Real já tinha emitido um comunicado no qual atualizava o estado de saúde da jovem de 21 anos. "A cirurgia correu bem. Permanecerá no [hospital] UMC Utrecht para ser acompanhada até amanhã", referiu à época.

Vale notar que a princesa Amalia teve de ser submetida a uma cirurgia devido a uma "fratura no braço", da qual continua a recuperar, apesar de já ter cumprido um evento público, juntamente com o pai, em que apareceu de 'braço ao peito' e bem-disposta, mesmo com o sucedido.