Liliana Aguiar mudou-se de armas e bagagens, a meio do ano de 2023, para os Emirados Árabes Unidos, onde procurava uma vida profissional melhor e mais estável.

E agora, parece que Liliana está mais perto do que ambicionava. Nas redes sociais, a empresária partilhou a mais recente conquista:

"17 meses depois de ter aterrado e decidido viver no Dubai, assino hoje o meu primeiro contrato com uma empresa dos Emirados Árabes Unidos. Sou, com muito orgulho a embaixadora e relações públicas da agência imobiliária Brava", afirmou.

Liliana fez ainda questão de deixar palavras de apreço às pessoas mais especiais da sua vida: "Agradecer à minha família, ao meu marido e filhos pelo suporte e carinho neste dia tão especial. Torçam por mim nesta nova etapa [...]", escreveu.

