O casal despediu-se do ano passado em Cabo Verde, com as filhas.

Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira regressaram a um destino onde já tinham sido "muito felizes", para dar as boas vindas ao novo ano. "Cabo Verde! Entrámos em 2025 conectados com o mar, a terra, o sol, a dançar! Juntos! Sou muito feliz aqui", escreveu a apresentadora na sua conta de Instagram este sábado, 4 de janeiro. "Se devemos voltar a lugares onde fomos felizes? Com toda a certeza", concluiu na publicação que conta com dez fotografias da família na praia e na passagem de ano. Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são pais de Alice e Inês. Os apresentadores da SIC casaram no dia 24 de junho de 2017. Leia Também: Andreia Rodrigues, Daniel Oliveira e as filhas na Vila de Natal