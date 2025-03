Sullivan Stapleton foi processado pela companheira de longa data, Alexis Kelley, por violência doméstica.

No processo, ao qual a revista People teve acesso, Kelly acusa o ator, de 47 anos, de agressão, abusos emocionais, violência doméstica, entre outros crimes.

O casal - que se conheceu em 2016, iniciando o relacionamento dois anos depois - começou a viver junto em abril de 2022.

Kelly alega que, depois de se terem mudado para a mesma casa, Stapleton "recorreu ativamente a ameaças de violação e intimidação para a subjugar à sua vontade, de maneira a ganhar espaço para levar a cabo os seu atos horrendos".

Esta conta que o artista ameaçava agredi-la caso se recusasse a ter relações sexuais. "Sobrevive o melhor, poderia matar-te se quisesse", "não teria uma arma em casa. Primeiro de tudo, se precisasse de te matar, não usaria uma arma, mas as minhas próprias mãos" e "tenho de te treinar como treino o meu cão" terão sido algumas das coisas que Stapleton disse à companheira.

A alegada vítima descreve, inclusive, um momento de violência num hotel em Santa Monica, Califórnia, que aconteceu a 27 de junho de 2022.

"Num acesso de raiva e sem se preocupar com a sua segurança, bem-estar ou sentimentos, o réu pegou no telemóvel e bateu repetidamente com este no braço dela, enquanto a prendia na cama", lê-se num dos processos.

"Ela conseguiu levantar-se e fugiu para o quarto do lado. [Stapleton] seguiu-a e, antes que ela conseguisse trancar a porta, entrou na casa de banho. Uma vez lá dentro, [Stapleton] prendeu-a pelos braços, ombros e pescoço contra a porta de vidro da banheira", continua.

Kelley afirmou que enquanto estava na casa de banho, o ator "continuou a usar força física, magoando-a, até que ela voltou obrigada para o quarto". Perante as ameaças, a alegada vítima "submeteu-se, coagida, a ter relações sexuais com ele".

O artista terá ainda instalado câmaras de segurança na sua casa de maneira a vigiar constantemente a companheira.

--

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone: 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.

