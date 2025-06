Sara Norte esteve entre os 300 convidados que nos últimos dias, 4, 5 e 6 de junho, estiveram na Casa do Presidente, em Monsanto, para conversar com Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques na emissão especial Três por todos' - que tinha como objetivo alertar para o combate à violência doméstica em Portugal.

"Passei grande parte da minha vida no meio de relações tóxicas, em que a violência tanto era de uma parte como da outra. São relações em que deixamos de acreditar no nosso valor, somos manipuladas", começou por contar a atriz.

Sara admite que "ficou completamente sozinha" neste namoro, que durou três anos e no qual foi vítima de agressões físicas e psicológicas.

Conta que deixou de ter amigos, uma vez que estes se afastaram depois de ter voltado para o agressor após um primeiro termino. Mais adiante relata mesmo a agressão de que foi vítima em plena rua e que a fez colocar um ponto final definitivo na relação.

"Eu fiquei inconsciente uma vez no Caís do Sodré, com toda a gente a passar, e ninguém me foi ajudar. E toda a gente viu o que se passou".

Após esta agressão, a atriz foi assistida no hospital e formalizou uma queixa de violência doméstica. Contudo, "o medo" ao ser chamada para prestar declarações impediu-a de falar e a queixa acabou arquivada.

Atualmente, Sara Norte é casada com Vasco Vala e vive, segundo a própria, uma relação feliz e na qual é tratada com respeito. O casal está junto há nove anos.

Veja aqui o testemunho completo da atriz.

--

A violência doméstica é crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. Se precisar de ajuda ou tiver conhecimento de alguma situação de violência doméstica participe:

· No Portal Queixa Eletrónica, em queixaselectronicas.mai.gov.pt;

· Via telefónica, através do número de telefone: 112;

· No Posto da GNR mais próximo à sua área de residência, tendo os nossos contactos sempre à mão em www.gnr.pt/contactos.aspx;

· Na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos, em http://www.112.pt/Paginas/Home.aspx;

· Na aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas em www.gnr.pt/MVC_GNR/Home/SmsSeguranca.

GNR - Contactos

https://www.gnr.pt

Home - Portal 112

http://www.112.pt

Leia Também: Bárbara Guimarães: "O meu processo [violência doméstica] demorou 10 anos"