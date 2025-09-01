Grávida pela segunda vez, Bruna Quintas publicou na sua página de Instagram um conjunto de fotografias em que mostra como a barriga já cresceu, contando alguns dos sintomas que tem sentido nestes primeiros tempos de gestação.

Foi no passado mês de agosto que Bruna Quintas anunciou que está grávida pela segunda vez, fruto da relação com Guilherme Moura. No último dia do mês, no domingo, dia 31 de agosto, a atriz publicou na sua página de Instagram um conjunto de novas imagens em que fala sobre a gestação, contando aos seguidores alguns dos sintomas que tem sofrido nestes primeiros tempos. "Alguns registos de um verão marcado por tensão baixa, enjoos, pouca energia, mas com a certeza que não há nada que me deixe mais feliz do que a minha família", disse na legenda das imagens que pode ver na galeria, destacando-se já a 'barriguinha' de grávida. Aliás, como a própria comentou, "a barriga começou pequena, mas já está grande". Sobre o sexo do bebé que está para nascer, Bruna Quintas revelou que não vão querer saber o sexo da criança até à chegada da mesma. "Só quando nascer é que saberemos se é menina ou menino e até lá fazemos apostas infinitas", disse. Bruna Quintas e Guilherme Moura, recorde-se, já são pais de Matilda, que já fez quatro anos.

O casal, de lembrar também, conheceu-se em 2013 num workshop que ambos os atores estavam a fazer. "Naquela altura achei-o incrível. Achava-o um ator incrível, achava que ele ia ter um percurso bonito. Depois cruzamo-nos num espetáculo e ficamos muito amigos... apaixonei-me, ele também, e começamos a namorar", contou Bruna Quintas em conversou com Júlia Pinheiro em 2023.

"Sou uma fã do trabalho do Guilherme, não porque é meu marido, mas porque o acho mesmo incrível. Tenho muito respeito por ele, e ele ajuda-me sempre. É a primeira pessoa com quem vou falar se tiver algum desafio profissional ou se tiver alguma questão", partilhou na altura.

"Mas é também a pessoa que me deixa mais nervosa. Se for mostrar algum trabalho ao Guilherme fico logo a pensar: 'Meu Deus, que vergonha'. Ele é tão incrível que eu penso que nunca vou ser [como ele]. É a primeira pessoa a quem vou perguntar se correu bem, quero saber a opinião dele, é a pessoa mais importante", acrescentou, ainda referindo-se ao companheiro.

