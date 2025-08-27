A família de Enrique Iglesias e Anna Kournikova vai crescer novamente! O casal, que já tem três filhos em comum, aguarda a chegada de um quarto bebé este ano.

O cantor, que em maio completou 50 anos de vida, e a ex-estrela de ténis, de 44 anos, estão em "êxtase" com a gravidez, conforme uma fonte próxima revelou à revista Hola!.

Kournikova, que se encontra a meio da gestação, foi recentemente fotografada em Miami, com um visual desportivo/casual, e com uma barriguinha que não passou despercebida.

Iglesias e Kournikova, note-se, já são pais dos gémeos Lucy e Nicholas, de sete anos, assim como da pequena Mary, de cinco, que tratam carinhosamente como Masha, a versão russa do nome.

As especulações sobre a gravidez surgiram ainda este verão quando Anna foi vista numa saída com as filhas. Ao usar um casaco mais largo, esta procurou esconder a barriguinha, que já se começava a notar.

O momento coincidiu com o regresso do músico a Espanha para a primeira atuação em seis anos. Anna não esteve presente no espetáculo, o que aumentou ainda mais as desconfianças.

Contudo, conforme a revista noticia, a gravidez não só se confirma, como tudo está a correr bem. O nascimento do bebé está previsto para o final do ano.

A vida privada de Enrique Iglesias e de Anna Kournikova em Miami

Atualmente a família vive numa zona exclusiva, longe dos olhares mais indesejados, em Indian Creek Island, Miami. Como vizinhos têm personalidades com Jeff Bezos, um dos fundadores da Amazon, bem como Ivanka Trump, mulher do atual presidente dos Estados Unidos.

Apesar da grande fama do músico, assim como de Anna, considerada uma lenda no ténis, estes procuram levar uma vida o mais discreta possível e focada nos filhos.

Nas redes sociais, o artista faz algumas, embora raras, partilhas nas quais mostra momentos divertidos em família. Neste vídeo (de 2022), que poderá ver de seguida, a companheira surge divertida a dançar.

Enrique continua a ser considerado um dos artistas latinos mais importantes do mundo, contudo, nos últimos anos, tem reduzido a sua agenda de concertos.

No ano passado, durante os prémios Los40 Music Awards, em Espanha, o músico referiu: "Estou a relaxar, em casa, com as crianças, a curtir as idas à escola e a vê-las crescer. Elas mudam tão rápido. Em 24 horas já cresceram e eu não quero perder nada"

