A semana e o mês da família Beckham começa em festa. O filho Romeo celebra o seu 23.º aniversário esta segunda-feira, dia 1 de setembro, como os próprios pais assinalaram no Instagram.

"Feliz 23.º aniversário para o meu miúdo. És gentil, humilde, educado, trabalhador e uma pessoa muito especial. Amamos-te muito. Que tenha o dia mais especial. Feliz aniversário, 'rapagão'", pode ler-se na publicação que o pai David Beckham fez na sua página de Instagram, onde publicou ainda uma fotografia antiga de Romeo.

Na imagem, o jovem aparece em pequeno no que parece ser uma piscina para crianças. Veja a publicação e todas as reações que 'encheram' a caixa de comentários de carinho.

Por sua vez, Victoria também assinalou a data. "Feliz aniversário, Romeo. És tudo para nós, amamos-te muito. O teu amor e gentileza enchem os nossos corações todos os dias", escreveu junto de uma fotografia atual do filho.

Casados há 26 anos, David e Victoria Beckham são pais de quatro filhos. Além de Romeo, o casal tem em comum os filhos Brooklyn, de 26 anos, Cruz, de 20, e ainda a filha Harper, de 13.

David e Victoria Beckham, recorde-se, conheceram-se em 1997 num jogo de futebol. Na altura, o agora ex-futebolista jogava pelo Manchester United e já sabia quem era a então integrante da banda Spice Girls.

"Estava num quarto de hotel com o meu melhor amigo, que foi o meu padrinho de casamento. Lembro-me de me virar para ele - antes mesmo de conhecer a Victoria - e dizer: 'Quero casar-se com aquela raparia'", recordou David Beckham em conversa com Ellen DeGeneres em 2008. E de facto o seu caminho cruzou-se com o de Victoria.

Ficaram noivos em 1998, casaram-se em julho de 1999 e foram mais do primeiro filho, Brooklyn, nesse mesmo ano. Três anos depois, no dia 1 de setembro de 2002, viram nascer o segundo filho, Romeo. Mais tarde, em fevereiro de 2005, nasceu Cruz e a mais nova, Harper, chegou em 2011.