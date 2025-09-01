Jéssica Vieira foi uma das protagonistas da gala de domingo, 31 de agosto, do 'Big Brother Verão', da TVI. A antiga concorrente do 'Secret Story 8' contou a sua história na curva da vida.

"Esquece que tens pai, que eu vou esquecer que tenho filha", citou Jéssica, lembrando a mais dura frase que ouviu do progenitor. Os pais divorciaram-se quando tinha três anos e aos 10 perdeu completamente o contacto com o pai.

Foi igualmente aos 10 anos que viu nascer o grande amor da sua vida, o irmão. Um momento que teve tanto de feliz como de duro.

"A minha mãe tinha acabado de dar à luz quando lhe disseram, o seu filho é deficiente e agora vai fazer o quê com isto?", contou, explicando que o irmão nasceu com uma malformação congênita.

O irmão da ex-concorrente do 'Big Brother Verão' necessitou de mais de 30 operações, o que levou a família a passar por sérias dificuldades económicas.

"Começam as dificuldades, porque a minha mãe para conseguir acompanhar o meu irmão teve de deixar de trabalhar. Perdemos a casa que tínhamos. Tínhamos de andar a saltitar de casa em casa, não tínhamos como ter um lar."

Aos 16 anos, nasceram os irmãos mais novos de Jéssica e a família teve mais um momento de enorme felicidade.

"Aos 22 anos conheço alguém por quem me apaixonei perdidamente", confessou, explicando em seguida que esta relação não tardou a descambar e tornar-se tóxica.

"Tornámo-nos muito tóxicos um para o outro. Havia muitos términos pelo meio, magoávamo-nos muito. Com 24 anos eu deixei de me sentir mulher, eu só queria a aprovação dele e, por eu olhar para o espelho e não gostar de nada do que eu via, eu fiz uma cirurgia estética, fui colocar silicone. Achava que se melhorasse isso em mim, se calhar, ele ia gostar mais de mim", disse, sem conseguir conter as lágrimas.

"15 dias depois, descubro que estou grávida", lamentou, admitindo que não se sentiu feliz com a novidade. "Sempre achei que o dia em que descobrisse que estava grávida ia ser um momento super feliz da minha vida. Foi das piores fases da minha vida. Ele nunca me disse para eu não ter, mas também nunca me disse para eu ter."

"Há um dia em que eu estava a sentir-me super estranha e pedi para irmos à maternidade e o médico começa a olhar e a dizer que tenho de ir três dias para casa e sem fazer grandes esforços. Foram três dias de angústia porque eu não sabia o que é que vinha daí", recordou.

"Descobri que teria de abortar, já não havia nada a fazer. Para além de eu estar a sofrer com tudo o que um aborto nos faz sentir, eu estava a culpar-me por ter feito uma cirurgia estética e achei que eu era a culpada por a minha gravidez não ter evoluído", continuou, lavada em lágrimas.

"Estive um mês fechada no quarto sem querer falar com ninguém."

Pouco depois, a relação de Jéssica Vieira chegou ao fim. "Foi preciso nós terminámos e ele assumir outra relação para eu perder esta dependência. Eu achava que posse era amor e foi preciso esta pessoa, que eu tinha como minha, ser de outra pessoa para eu perceber que isto nunca foi amor."

