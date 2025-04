Carolina Braga, de 29 anos, concorrente do 'Big Brother', emocionou os telespectadores da passada gala de domingo ao fazer a curva da vida.

A jovem começa por revelar que depois do nascimento do seu irmão mais novo, em 2000, os pais separaram-se devido a "violência física e verbal".

Carolina fala também do avô, que era oficial da marinha e uma pessoa muito rígida. "Era um ditador nato que maltratava a avó, o pai e os tios".

O irmão mais velho da jovem foi diagnosticado com esquizofrenia e essa "foi a pior altura da sua vida". Mais tarde, Carolina passou por um relacionamento tóxico com "violência verbal e física". "Foi a fase que me levou ao fundo dos fundos", referiu.

Anos depois, a concorrente do 'BB' conheceu um "surfista". Dessa relação, Carolina engravidou, o que não era "desejado" pelo companheiro, que fez pressão para ela fazer um aborto. "Foi horrível", referiu.

