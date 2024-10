Nuno da Silva é casado com uma também ex-concorrente do reality show da TVI, Cynthia Noriega, com quem tem dois filhos, William e Noah.

Foi na manhã de segunda-feira, dia 14 de outubro, que Nuno da Silva partilhou um longo texto na sua página de Instagram com pormenores chocantes que terá vivido na sua infância. Nuno da Silva é casado com uma também ex-concorrente do 'Love On Top', Cynthia Noriega, e juntos têm em comum os filhos William e Noah. O ex-participante do reality show da TVI trabalhava atualmente como fotógrafo e videógrafo, como, aliás, é possível perceber pelas partilhas na sua página de Instagram. -- Se estiver a sofrer com alguma doença mental, tiver pensamentos auto-destrutivos ou simplesmente necessitar de falar com alguém, deverá consultar um psiquiatra, psicólogo ou clínico geral. Poderá ainda contactar uma destas entidades: SOS Voz Amiga (entre as 16 horas e as meia-noite) - 213 544 545 (número gratuito) - 912 802 669 - 963 524 660 Conversa Amiga (entre as 15 e as 22 horas) - 808 237 327 (número gratuito) e 210 027 159 SOS Estudante (entre as 20 horas e a uma da madrugada) - 239 484 020 - 915246060 - 969554545 Telefone da Esperança (entre as 20 e as 23 horas) - 222 080 707 Telefone da Amizade (entre as 16 e as 23 horas) – 228 323 535 Todos estes contatos garantem anonimato tanto a quem liga como a quem atende. No SNS24 (808 24 24 24), o contacto é assumido por profissionais de saúde. Deve selecionar a opção 4 para o aconselhamento psicológico. O serviço está disponível 24 horas por dia, sete dias por semana.