"Parem de me perseguir, a mim e aos meus filhos". Foi com estas palavras que Cynthia Noriega, mulher de Nuno da Silva, começou o novo comunicado que partilhou nas stories da sua página de Instagram, esta quinta-feira, dia 17 de outubro.

Numa nova nota, a ex-concorrente do 'Love On Top' pediu, mais uma vez, privacidade neste momento difícil.

"Parem, por favor, os meus filhos necessitam da sua rotina de volta. Não podem sair nem ao quintal porque tem câmaras 24h por 24 presentes no exterior da casa. Respeitem a nossa privacidade", disse.

© Instagram

Na página de Instagram de Cynthia Noriega também é possível perceber que retirou todas as fotografias que tinha com Nuno da Silva, mantendo apenas as imagens com os filhos de ambos.

De recordar que, no início da semana, Nuno da Silva foi detido e mantém-se em prisão preventiva por homicídio na forma tentada. O ex-concorrente do 'Love On Top' está a ser acusado de tentar matar o filho de cinco anos.

Leia Também: Mulher de Nuno da Silva faz comunicado: "Irá responder em tribunal"