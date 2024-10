Cynthia Noriega quebrou esta terça-feira, dia 15, o silêncio após o marido, Nuno da Silva, ter sido detido pela GNR por tentativa de homicídio do filho de cinco anos, tendo, alegadamente, regado o menino com gasolina, obrigando-o a ingerir comprimidos e sufocando-o de seguida.

Na sua página de Instagram, a ex-concorrente do 'Love On Top' emitiu um comunicado.

"Apenas para confirmar que o Noah está bem, já foi analisado e tratado no hospital e já estamos em casa", começa por dizer, atualizando o estado de saúde do filho.

"Em relação ao sucedido, peço por favor respeito neste momento tão delicado. Estão a invadir demasiado a minha vida e a dos meus filhos. Por favor, respeitem a privacidade deles, que não têm culpa. Parem de ligar para tentar obter informações", pede ainda.

"Um dia conto-vos a minha versão, até lá parem de especular, porque muita coisa está a ser dita que não corresponde à verdade. O Nuno irá responder em tribunal, consequente dos seus atos cometidos no dia de ontem", completa, agradecendo todas as mensagens de apoio que recebeu.

© Instagram - cicijoness_



As notícias do crime surgiram horas depois de Nuno da Silva, que também se tornou conhecido no reality show da TVI, ter dito nas redes sociais que foi vítima de abusos por parte dos avós, afirmando que se chegou a envolver com a irmã mais nova e com uma explicadora.

