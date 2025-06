Chef do restaurante A Cozinha, em Guimarães, António Loureiro assume-se como um protagonista da gastronomia sustentável em Portugal. A 28 de junho, o chef vai visitar a Madeira tendo como anfitrião o chef Júlio Pereira. Juntos, vão conhecer produtores locais, mercados e paisagens naturais, recolhendo inspiração para o menu a apresentar a partir das 19h30 no restaurante Theo’s.

“Cozinhar é um ato de bondade, uma paixão, e uma arte quando provoca emoção. Estar na Madeira é inspirador — aqui, o território fala connosco através do produto, da natureza e das pessoas. É um privilégio trazer esta energia para o prato”, afirma o chef António Loureiro.

“O António é uma referência na gastronomia portuguesa e internacional, sobretudo na forma como trabalha o território com respeito e sensibilidade. Tê-lo connosco nesta edição reforça o espírito do projeto — valorizar o que temos, partilhar conhecimento e levar a Madeira mais longe”, sublinha o chef Júlio Pereira.

O menu de degustação deste jantar especial no Theo’s tem o valor de 65€ por pessoa, com bebidas incluídas, e as reservas podem ser feitas online ou através dos contactos: 291 656 883 / info@kampo.pt