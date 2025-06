Para esta edição dos “Jantares Michelin”, o chef preparou um menu exclusivo com criações que incluem a frescura do Gaspacho com atum e ovo, o Polvo servido com arroz e salicórnia e o Cabrito com aipo, cogumelos e cebolete. A refeição termina com a rabanada do chef Vasco, uma doce homenagem à tradição portuguesa.

Em concreto, a ementa dos jantares de 5 e 19 de julho inclui Gaspacho, atum e ovo; Polvo, arroz e salicórnia; Cabrito, aipo, cogumelos e cebolete; Rabanada e canela.

Já as refeições a 12 e 26 de julho contam com Lírio e carabineiro, Brás de tomate e corvina, Arroz cremoso de pato, Rabanada e canela.

Os Jantares Michelin realizam-se todos os sábados de julho. Cada menu tem um preço fixo de 55€ por pessoa. As reservas podem ser efetuadas aqui.