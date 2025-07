Andreia Rodrigues é aos 41 anos dona de uma forma física invejável, que salta à vista sempre que a apresentadora partilha através das redes sociais fotografias nas quais surge em biquíni ou roupa de treino.

Questionada por fãs e seguidores sobre quais os segredos para estar "mais tonificada", a apresentadora explicou toda a sua rotina de treino e alimentação.

"Perguntaram-me o que faço para estar mais tonificada. Na verdade, não é assim tão difícil mas é importante dizer que a componente genética importa. E o facto de eu ter prazer no estilo de vida que tenho. Acho que os bons hábitos devem existir por questões de saúde e bem estar. O físico é uma consequência e cada corpo é um corpo, e reage de determinada forma e não deve ser julgado", começou por realçar.

Em seguida, Andreia Rodrigues revelou todos os detalhes da sua rotina:

"A minha rotina (o que faz sentido para mim).

Treino de kickboxing três vezes por semana;

Treino de força duas/ três vezes por semana;

Alongamentos e mobilidade (sempre que possível);

Não bebo refrigerantes, bebidas alcoólicas só excecionalmente, tento dois litros de água por dia;

[Como] O mais possível alimentos de verdade;

Prefiro hidratos de carbono complexos;

Tomo proteína;

O meu doce diários é: aveia com iogurte, kefir, fruta, chia e proteína whey.

Durante a semana evito hidratos de carbono simples brancos), mas ao fim de semana como massa, arroz e o que me apetece, com consciência;

Evito sempre o açúcar;

Como fibra diariamente;

Fruta, ovos, sopa e salada todos os dias;

Evito processados e evito ao máximo ultrapassados.

Andreia Rodrigues, de 41 anos, recorde-se, é mãe de duas meninas: Alice, de sete anos, e Inês, de quatro. As crianças nascem fruto do casamento com Daniel Oliveira.

Os dois apresentadores da SIC começaram a namorar em 2010 e trocaram alianças a 24 de junho de 2017.

Notícias alarmistas levaram Andreia Rodrigues a fazer um comunicado sobre o seu estado de saúde

Recentemente, a apresentadora da SIC viu-se obrigada a fazer um comunicado depois de terem sido divulgadas notícias alarmistas referentes a um pequeno problema de saúde.

"Tenho algumas alterações degenerativas na articulação acromioclavicular, tenho aqui algum derrame articular e tenho uma discreta tendiopatia mas não há nenhuma rutura, para quem me está a perguntar", estas foram as suas palavras iniciais a respeito de uma lesão com a qual lidava há meses.

Perante as notícias alarmistas que as suas declarações originaram, Andreia Rodrigues esclareceu:

"Nos últimos dois dias têm circulado algumas notícias que não refletem a verdade, nem a minha situação de saúde (que é ótima, digo desde já). Esclareço que não fui diagnosticada com nenhuma doença, como foi referido por alguns meios de comunicação.

O que tenho, como partilhei publicamente, é uma degeneração da cartilagem (sendo a expressão correta/técnica usada; alteração degenerativa) algo bastante diferente do que tem sido comunicado, sendo bastante comum a grande parte das pessoas, com o passar dos anos - resultado do envelhecimento natural, de práticas desportivas intensas, estilo de vida, etc.

Agradeço o carinho e a preocupação de todos, e aproveito para pedir responsabilidade e rigor na partilha de informações sobre temas tão sensíveis."

