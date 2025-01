Foi numa das partilhas que fez nas stories da sua página de Instagram esta quinta-feira, dia 9 de janeiro, que Andreia Rodrigues revelou que "o ano passado terminou com uma lesão na clavícula".

"Um grau leve, que não me impediu de continuar a treinar mas me obrigou a mudar os treinos. E no kickboxing não calçava a luva esquerda. Ontem calcei para ver como me sentia. Quatro semanas depois, sinto-me melhor! E agora começa o trabalho de fisioterapia e recuperação", explicou.

"Não foi pior porque parei a tempo... E porque faço reforço muscular! Lições importantes: ouvir o corpo e respeitar os limites. Fazer sempre trabalho de força/reforço muscular", realçou, por fim.

© Instagram_andreiarodriguesoficial

De recordar que Andreia Rodrigues tem um novo projeto na SIC. A apresentadora vai estar à frente do 'Estamos em Casa', formato que preencherá as tardes de sábado da SIC.

Leia Também: Andreia Rodrigues de volta à televisão! "Estou preparada para animar"