Andreia Rodrigues está de regresso à televisão! É já este mês, mais precisamente no dia 18, que a apresentadora se estreará no regresso do 'Estamos em Casa', formato que preencherá as tardes de sábado da SIC.

Em declarações aos jornalistas, no evento de apresentação da nova grelha da SIC que aconteceu esta terça-feira, dia 7, a apresentadora, de 40 anos, revelou-se "feliz e entusiasmada" com o regresso.

"Faço aquilo que gosto e isso é um privilégio. Estou preparada para animar, alegrar, trazer conforto, alegria, surpresas, animação, bom entretenimento às tardes de sábado", assegurou.

O projeto será num registo diferente do que comparado com 'A Quinta', algo que agrada a comunicadora. "O trabalho em estúdio é diferente, permite outro tipo de abordagens de conteúdos e acima de tudo tem um tempo e uma temperatura diferente", confessou, não contendo o riso.

Andreia notou que "estava com muita vontade de trabalhar" em televisão, algo que não fazia desde abril do ano passado, altura em que acabou de gravar 'A Quinta'. "Para mim já tinha passado uma eternidade desde a última vez que fiz um programa", desabafou.

Mas afinal, qual o objetivo do novo 'Estamos em Casa'? "O objetivo é que as pessoas sintam que estão em casa (...). É importante trazer uma lufada de ar fresco, leveza, surpresas, não perdendo aquilo que o público gosta de ver na televisão. Vai ser um espaço de partilha onde vamos ter muitos convidados, histórias e alegria", realçou.

"É um programa em que todos podem estar sentados a assistir, toda a família. Quando temos o desafio de fazer um programa que toque nas várias gerações, independentemente dos gostos que possam ter, é extremamente desafiante. Mas acho que é possível, porque a vida é isso mesmo, não é?", questionou em tom de reflexão.

O afastamento da televisão

Tendo estado vários meses longe do pequeno ecrã, questionou-se como é que a apresentadora vive estes períodos. Reconhecendo que tudo depende de fases, até porque já houve uma época em que acumulava quatro formatos, Andreia Rodrigues afirmou que é importante perceber a dinâmica da televisão.

"A SIC é uma estação que tem ativos riquíssimos e, portanto, é natural que queira variar e diversificar", defendeu, até porque na sua perspetiva é importante fazer um projeto com significado, não apenas "fazer por fazer".

E engane-se quem pense que a entrevistada não trabalha quando não tem programas, pelo contrário. Esta contou-nos que aproveita estes momentos para se dedicar a outras áreas, como o digital, e a projetos de ordem pessoal (tendo um guardado na manga já para este ano).

"Procuro fazer a gestão das minhas redes e gosto de ser eu a estar lá, a responder às pessoas e a estar com as pessoas", fez saber. "Na realidade, parar não é opção, para mim, pelo menos, não é".

Então e as filhas?

Mãe de Alice, de seis anos, e de Inês, de três, à medida que surgem novos projetos em televisão, a apresentadora adapta as suas dinâmicas familiares. Neste caso, com o 'Estamos em Casa', os fins de semana passarão a ser diferentes. Contudo, tal é algo que vê com bons olhos, garantindo que tem toda a semana para se dedicar às filhas.

"Tudo se faz, as minhas filhas não têm só o fim de semana. Sou eu que as vou buscar, faço planos com elas durante a semana sempre que é possível", garantiu, referindo que sempre que as filhas saem da escola faz questão de as ir buscar quando possível.

"As minhas filhas não me têm só ao fim de semana, têm-me também durante a semana. Essa dedicação manter-se-á, até porque elas são a minha prioridade. Tendo uma mãe feliz, elas serão felizes também", defende.

A comunicadora explicou que prioriza a qualidade e não a quantidade no que diz respeito ao tempo que passa com Alice e Inês. Assim, "estar presente" nos momentos com elas, sem estar a pensar em trabalho, por exemplo, é essencial.

"Elas acham graça a esse lado da mãe e também do pai, porque no caso os dois aparecem na televisão...", perguntou-se.

"Sim, acham graça. [Às vezes] comentam 'oh mãe, a minha amiga disse que te viu'. O trabalho da mãe é este. Eu acho que elas percebem, mas nós não damos muita relevância, é só um trabalho como outro qualquer. É normal que as pessoas nos reconheçam", completou.

