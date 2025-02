Depois de vários rumores sobre o lançamento da bruma íntima Pipy, pois especularam que a 'marca' Pipy não estava registada e que por isso iria perder os direitos da mesma, Cristina Ferreira esclareceu tudo.

A apresentadora da TVI fez um direto no Instagram para explicar que a marca chama-se Gira e Pipy é apenas um dos produtos que decidiu lançar, tendo prometido outras novidades. O "eu sou gira" é apenas a hashtag criada para a divulgação da marca.

"Há notícias a dizer que a Cristina ia perder o Pipy. Não posso perder, é meu, está sempre comigo. [risos] A marca é Gira, Pipy é nome de produto. Não tem de ser registada, não é preciso. A única coisa que precisa de estar registada é a marca e essa está", frisou, acrescentado que trabalhou junto dos seus advogados para legalizar tudo. "O Pipy não tem necessidade de estar registado. Por isso, não o vou perder", realçou.

A partir da meia-noite, promete, Cristina Ferreira vai disponibilizar quase todas as novidades da sua plataforma, sendo que há quem tenha a possibilidade de conhecer mais cedo o que está para vir. Quem assinou a newsletter "vai saber muito mais cedo das novidades", garantiu, referindo também que vai fazer um evento para algumas mulheres esta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, para ficarem a par do que aí vem com o lançamento de Gira.

Assim sendo, o projeto/marca Gira vai contar com artigos de opinião, conteúdos escritos por profissionais e ainda produtos "para as pessoas darem movimento à vida sexual" e terem também, por exemplo, mais "confiança".

Falando do projeto, destacou que este chega na sequência da sua experiência pessoal e profissional, recordando ainda a fase em que o seu corpo ficava inchado devido ao stress. Além disso, sente que a sexualidade precisa de ser um tema muito falado e sem tabus.

"É muito difícil aceitar que haja mulheres que não têm prazer e não conseguem explicar ao parceiro aquilo que lhes é prazeroso. [...] É esse diálogo que acho que se deve promover entre casais, ou na sua própria sexualidade, que cada um de nós pode descobrir sozinho ou acompanhado", disse, não deixando de lado também a importância da questão da saúde.

Em relação ao novo produto que vai ser anunciado em breve, Cristina Ferreira não partilhou pormenores mas há quem acredite que seja um vibrador líquido. "Na vida temos sempre que escolher o que nos faz vibrar", 'atirou' por fim, deixando no ar o que está por vir, mas prometendo que vai dar que falar.

Esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, Cristina Ferreira vai voltar a fazer um direto no Instagram para falar sobre as referida novidades que vai dar a conhecer 'ao mundo' às 00h.

Leia Também: Rita Pereira brinca com Cristina: "Pressionaste-me, vou toda montada"