Hailey Bieber surpreendeu os seguidores com um carinhoso retrato em que aparece com o filho Jack ao colo. A imagem foi captada durante as comemorações da Páscoa, mas não ficou por aqui.

A modelo e mulher de Justin Bieber aproveitou para recordar a Páscoa do ano passado, quando estava grávida do filho.

"Esta Páscoa vs a Páscoa passada", escreveu na legenda dos registos fotográficos, incluindo uma carinhosa imagem do bebé sozinho (mas sem mostrar o rosto da criança).

O pequeno Jack, recorde-se, nasceu em agosto do ano passado e é fruto do casamento de Hailey com Justin Bieber.

