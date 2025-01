A modelo é mãe do pequeno Jack Blues, fruto do casamento com Justin Bieber.

Hailey Bieber surpreendeu os seguidores com uma carinhosa fotografia do filho, o bebé Jack Blues, que nasceu no ano passado. Para celebrar o Ano Novo, a modelo publicou a imagem nas redes sociais, tendo-se fotografado a dar um beijinho no pé do bebé. De recordar que a criança é fruto do casamento de Hailey Bieber com Justin Bieber. © Hailey Bieber/Instagram