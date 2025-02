Justin Bieber revelou que está impaciente para ver o filho de seis meses numa pista de gelo.

Durante o Skate For LA Strong, um jogo de hóquei de caridade que aconteceu na Crypto.com Arena no dia 23 de fevereiro para ajudar as vítimas dos incêndios da Califórnia, o cantor falou com a imprensa.

"Assim que possível", respondeu Bieber, citado pela People, quando questionado sobre quando é que iria ensinar o seu filho a patinar. "Nunca é cedo de mais."

