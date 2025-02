Hailey Bieber está "muito preocupada" com o marido, Justin Bieber.

Uma fonte revelou ao Page Six que a empresária não ficou indiferente a um vídeo que se tornou viral e no qual o cantor demonstra um comportamento bizarro.

"[A Hailey] não sabe como lidar com as coisas a esta altura do campeonato. O Justin está a passar um momento difícil e a Hailey está a fazer o seu melhor para o apoiar, mas não há muita coisa que possa fazer", realça a mesma fonte.

"A Hailey ama o Justin de todo o coração, mas isso não significa necessariamente que esteja feliz", acrescenta.

Para além de Hailey, também os amigos do artista já se mostraram preocupados: "Têm visto os altos e baixos na sua relação com a Hailey. É algo sobre o qual ele já falou, não é novidade nenhuma".

No vídeo viral, que poderá ver de seguida, o intérprete de 'Never Say Never' aparece a conversar com a diretora da Refinery29 Sara Tan enquanto sorri de forma estranha.