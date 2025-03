Justin Bieber gerou, mais uma vez, preocupação entre os fãs após partilhar uma mensagem profundamente pessoal e enigmática nas redes sociais.

O cantor, que já tinha partilhado alguns textos nas histórias do seu Instagram, levando os seguidores a crer que Bieber poderá estar a atravessar um período complicado no que à sua saúde mental diz respeito, revelou estar a "lutar" contras as suas emoções.

A nova publicação foi feita nas histórias de Instagram de Justin Bieber este domingo, 16 de março.

Ao som da melodia melancólica de 'I Hate U', de SZA, a mensagem rapidamente acendeu novas preocupações sobre o seu bem-estar.

"Quando era criança, sempre me disseram para não odiar", começou por escrever. "Mas isso fez-me sentir como se eu não tivesse permissão para sentir isso e então não contei a ninguém que sentia. O que me fez sentir como se estivesse a afogar-me, inseguro para reconhecer isso", continuou.

"Acho que só podemos deixar o ódio ir embora se primeiro reconhecermos que ele está lá. Como é que não poderíamos sentir ódio por toda a dor que vivenciamos?", escreveu ainda.

Esta publicação surge poucos dias depois de Justin ter revelado ter sentimentos de dúvida sobre si mesmo e síndrome do impostor. Numa outra mensagem, confessou sentir-se uma "fraude", apesar do seu enorme sucesso.

Justin Bieber, que deu as boas-vindas ao primeiro filho em agosto de 2024, Jack Blues, fruto da relação com Hailey Baldwin Bieber, gerou rumores de que estava a consumir drogas depois dos fãs terem notado alegadas mudanças na aparência física e no seu comportamento em fevereiro.

