Sempre preservando a identidade do filho, Jack Blues, de nove meses, Justin Bieber partilhou uma nova imagem do menino, fruto do seu casamento com Hailey Bieber.

"Vai ser um bom verão", notou o músico de 'Peaches' na legenda da partilha.

Para além desta, Justin partilhou outras fotografias nas quais surge acompanhado por amigos.

Poderá vê-las na galeria.

