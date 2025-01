Justin Bieber destacou na sua página de Instagram um conjunto e várias fotografias enquanto desfrutava de uns dias de descanso por Aspen, Colorado.

Entre as imagens podemos ver uma fotografia do cantor com a mulher, Hailey, ambos com looks preparados para a neve. Veja as imagens da galeria.

De recordar que Justin Bieber e Hailey estão juntos há vários anos e deram o nó em 2018. O casal deu as boas-vindas ao primeiro filho em agosto do ano passado, quando nasceu o pequeno Jack Blues Bieber.

Leia Também: Falta de dinheiro leva Justin Bieber a pensar no regresso à música