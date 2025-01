Justin Bieber estará a pensar regressar à música depois de estar afastado da indústria há cerca de quatro anos.

De acordo com o Daily Mail, fontes contaram ao Puck News que o cantor, de 30 anos "precisa de dinheiro e quer trabalhar".

O artista "ainda deve" à empresa de digressão AEG "pela tour cancelada" em março de 2023, informa Matthew Belloni. Na altura, recorde-se, Justin Bieber cancelou os concertos por motivos de saúde. Ia passar por Portugal.

Além disso, alegam que também tem várias "outras despesas com estrelas pop".

Ao ser verdade, comentam ainda, Bieber regressará com uma nova equipa de apoio, depois de se ter separado do empresário Scooter Braun nos últimos dois anos.

O artista, de lembrar também, foi pai pela primeira vez em agosto do ano passado, do pequeno Jack Blues, fruto do casamento com Hailey Bieber.

