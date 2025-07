Após mais de 60 anos a deslumbrar os fãs com os seus papéis enquanto ator, Michael Douglas decidiu fazer uma pausa na sua carreira.

No Karlovy Vary International Film Festival, o artista notou que a não ser que "apareça alguma coisa especial" para interpretar, "não tem intenções" de voltar à representação no futuro.

"Tive uma carreira muito preenchida. Não trabalho desde 2022, propositadamente, porque percebi que tinha de parar", afirmou numa conferência de imprensa do evento.

"Tenho trabalhado muito ao longo de quase 60 anos e não quero ser uma dessas pessoas que morre no set", acrescentou.

"Estou muito feliz em fazer uma pausa. Não tenho intenções [de regressar]. Mas não digo que esteja reformado, porque se aparecer alguma coisa de especial, eu volto. Mas de outra maneira, estou feliz. Gosto de ver o trabalho da minha mulher", sublinhou, referindo-se a Catherine Zeta-Jones.

O comentário surge pouco tempo depois de Douglas confessar numa entrevista ao Deadline (que deu em dezembro) que andava a "namorar" a ideia de fazer "um bom filme de terror".

Resta agora saber se esta oportunidade surgirá em breve.

A luta contra o cancro (e os vícios)

Em 2010, Michael Douglas revelou publicamente que estava a lutar contra um cancro na garganta, provocado por sexo oral. Na altura, quando questionado pelo jornal inglês Guardian se estaria arrependido do consumo excessivo de drogas e álcool, o artista referiu que não, até porque o cancro em específico tinha sido causado por HPV.

"Cheguei a pensar se o stress causado pela prisão do meu filho poderia ter ajudado a desenvolvê-lo Mas é de facto uma doença sexualmente transmissível que causa cancro", esclareceu à época.

Recorde-se que o ator chegou a fazer um tratamento de reabilitação devido à adição em drogas e álcool. Desde então mantém-se 'limpo'.

O que ainda se pode esperar de Michael Douglas

O último filme em que o ator, de 81 anos, apareceu foi na produção da Marvel de 2023 'Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania'. Entretanto deu vida a Benjamin Franklin na minissérie da Apple TV+ 'Franklin'.

Espera-se ainda que Michael surja elenco de mais um filme, 'Looking Through Water', no qual irá trabalhar ao lado do filho, Cameron Douglas. Na longa-metragem, que ainda não tem data de estreia prevista, Douglas dá vida a um pai que convida o filho para uma competição de pesca, de maneira a recuperar a ligação entre ambos. Tal como 'Franklin', Douglas gravou o filme em 2022, antes de tomar esta decisão.

Curiosamente, Michael Douglas não é o único ator de 'Quantomania' a anunciar uma pausa na carreira. Também Evangeline Lilly, de 45 anos, que deu vida à sua filha na trama, revelou que se ia afastar dos grandes ecrãs (e sem data de regresso).