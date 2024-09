Michael Keaton nasceu Michael John Douglas e pretende começar a usar o seu nome verdadeiro.

Numa entrevista à 'People', o ator explicou que não se lembra de como surgiu o nome Keaton.

Quando começou a carreira, o ator que celebrou 73 anos na quinta-feira, dia 5 de setembro, não foi autorizado a utilizar o seu nome de nascença.

O sindicato Screen Actors Guild não permite que dois atores tenham o mesmo nome artístico, e Michael Kirk Douglas, filho do também ator Kirk Douglas, já se encontrava no ativo.

"Estava à procura, não me lembro se foi numa lista telefónica. E acho que pensei 'Deixa-me ver alguma coisa aqui. Oh, este parece-me razoável'", relembra Michael Keaton sobre a escolha do apelido artístico.

O ator pretende agora começar a usar o seu nome verdadeiro, optando pela hipótese possível: Michael Keaton Douglas.

No filme 'Pacto de Redenção', realizado e protagonizado por si, o nome só não surgiu nos créditos porque o ator não deu essa indicação em tempo útil. "Mas isso vai acontecer."

Michael Keaton é também o protagonista de 'Beetlejuice Beetlejuice', de Tim Burton, que estreou esta semana em Portugal.