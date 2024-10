Na quarta-feira, 2 de outubro, Adriano Silva Martins revelou no programa 'V+ Fama' que há uma nova estrela de Hollywood… portuguesa. O ator Filipe Cates "está a brilhar" fora de Portugal.

"Há mais do que um, mas há um que provavelmente não conheça", começou por dizer o apresentador. "Chama-se Filipe Cates e acaba de estrear o filme ‘Beetlejuice Beetlejuice’, de Tim Burton, contracenando ao lado de nada mais nada menos que Jenna Ortega e Winona Ryder. Temos aqui uma nova estrela".

Silva Martins deu alguns detalhes sobre o percurso profissional do ator: "Filipe Cates estudou na Royal School of Drama de Londres, é um ator de Lisboa, tem 27 anos. O Filipe não tem redes sociais. Por aquilo que eu sei, ele é um apaixonado pela sua profissão, que é ser ator, e ele é mesmo daqueles atores que não está interessado em expor a sua vida nas redes sociais, está focado na sua carreira, que, de momento, é mais fora de Portugal do que em Portugal", contou.

"Ele também canta, pertence ao Coro Filarmónico de Londres, que é a cidade onde mora, e sei que já tem mais projetos também para fazer outra série e acho que é norte-americana“, acrescentou o comentador do V+ Fama, adiantando que Filipe Cates é agenciado em Portugal pela Naughty Boys.

A respetiva agência publicou, no dia 2 de outubro, uma fotografia e um pequeno vídeo do ator.

"Já podem ver o nosso Filipe Cates nos cinemas em 'Beetlejuice Beetlejuice' de Tim Burton. Com o seu Vlad, Cates promete conquistar todos como conquistou a querida Jenna Ortega. Corram para os cinemas para ver o nosso Filipe", lê-se na legenda da publicação.