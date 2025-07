Pedro Crispim resolveu dar um 'grito' público de revolta e manifestar-se no domingo, 6 de julho, contra os comentários e críticas que tem vindo a receber nos últimos tempos.

O stylist e comentador dos reality shows da TVI tem nos últimos tempos partilhados diversas fotografias nas quais aparece em tronco nu. Imagens que, aparentemente, têm motivado diversos comentários negativos e ofensas de internautas que o acusam de estar magro demais.

"Gente bonita, em vez de estarem constantemente tão preocupados com o corpo e imagem de um tipo com quase 47 anos, se estou magro demais ou de menos, se me alimento bem ou mal, se sou feio ou bonito, se tenho uma estrutura equilibrada ou não, se coloquei botox na testa ou na pilinha ou se fiz algo aos dentes… Levantem o rabo do sofá, sacudam os miolos das bolachas do colo, dispam o pijama de borboto e comecem a cuidar da vossa vida", começou por referir.

Pedro Crispim resolveu ainda tornar públicos alguns dos comentários que tem vindo a receber, a grande maioria mensagens deixadas nas suas mais recentes partilhas na rede social Instagram.

Aos 47 anos, a figura pública assegura estar bem com a sua imagem e sentir-se confiante. Ainda assim, resolveu colocar limites a quem o ofende de forma gratuita.

"Adoro o que sinto e vejo ao espelho, logo aquilo que acham não altera absolutamente nada no meu ser e estar. Mas, como sou o moderador na minha página tenho a obrigação de colocar alguns limites e bloquear quando se esticam. Acredito que alguém feliz com a sua vida, com a agenda plena e tranquilo com a sua imagem, não anda nas páginas dos outros a fazer comentários que só revelam demasiado tempo livre e muita frustração pessoal, por isso cuidem-se. Se for preciso passo os contactos do meu psicólogo, médico de família, dentista, clínica de estética, nutricionista, ginásio e personal trainer. Não precisam agradecer", completou.

Pedro Crispim fez uma cirurgia estética há dois anos

Pedro Crispim está agora totalmente satisfeito com a sua imagem. Um ponto de equilíbrio que chegou depois de em 2023 o comentador ter realizado uma cirurgia estética com o objetivo de melhorar as marcas deixadas por uma grande perda de peso.

O ex-namorado de Cláudio Ramos, que chegou a pesar 105 quilos, fez uma lipoescultura HD ao tronco, em que parte da gordura que lhe foi retirada foi depois injetada nos glúteos.

"Quem já pesou 105 kg ( e gostando de trapos como eu) acaba por se tornar ao longo da vida mestre no disfarce, claro que ser alto também ajuda a camuflar… Vivo em dieta desde os 17 anos de idade, e a pessoa também não é de ferro (lágrima no canto do olho e música triste de fundo)", escreveu na época.

"Confesso que depois de um bom par de anos a abandalhar mesmo a dieta (mas a saborear de sorriso no rosto um universo de petiscos, comidinhas e algumas caipirinhas com a família e amigos) claro que voltei a ganhar peso e gordura localizada", assumiu ainda, explicando que foi neste momento que decidiu voltar a cuidar da imagem para finalmente sentir-se bem diante do espelho.

