"Quero ver-te comentar, adoro": o comentário foi feito por um dos seguidores de Pedro Crispim no Instagram. Perante tais palavras, o mesmo explicou por que não o fará... pelo menos nos próximos tempos.

"Agradeço o carinho, mas por agora faz-me sentido não estar a comentar! Embora adore aquilo que faço, comunicação e entretenimento desde 2005, considero que a indústria da televisão nos últimos anos está um terreno estranho. Daí que, também por isso, de vez em quando precise de arejar as ideias", começa por dizer.

"Não sinto aquela obrigação ou dependência para estar no ecrã. Sei que nem todas as pessoas conseguem por diferentes razões parar, desligar o botão e afastar-se (seja pelo tempo que for). Será sempre preciso ser seguro, independente e ter alguma dose de coragem para colocar o ego de parte nessa decisão", continua.

"Sei também que o meu estilo como comentador é muito intenso. Fazer uma pausa será positivo, tanto para mim, como para quem me assiste. Caso contrário acho que se corre o risco de tornar o trabalho expectável e a presença rotineira. A meu ver em televisão não existe nada pior do que algo ou alguém previsível. Continuo a valorizar uma televisão que surpreende e nos dá espetáculo", completa.



© Instagram - Pedro Crispim

Leia Também: "Provocador?" Não, Pedro Crispim garante que "é mesmo assim"