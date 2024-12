Pedro Crispim tem marcado presença nos 'Extras' de 'Secret Story 8', da TVI, para analisar o comportamento dos concorrentes da mais recente temporada. Porém, dia 31 será o seu "último programa". A novidade foi transmitida pelo próprio este sábado, 28 de dezembro.

Foi através de uma publicação de Instagram que Pedro Crispim se dirigiu aos seguidores.

No vídeo partilhado, pode ver-se o comentador a sair por uma porta e a despedir-se para a câmara.

Já na legenda, Crispim escreveu: "Sou grato por todas as oportunidades para fazer o meu trabalho chegar às pessoas, pois como costumo referir, na matriz de um convite existe sempre um voto de confiança. Porém, desta vez, decidi não seguir para o próximo reality, o 'Duplo Impacto'. Alguns já podem respirar de alívio".

"A verdade é que tenho um empadão de carne no forno e uma máquina de roupa para estender. Para além disso, acredito que, sendo eu um tipo espaçoso na bobage e aguerrido no comentário, parar a meu ver só tem vantagens", prosseguiu.

"Não quero que fiquem saturados aqui do vosso amigo, do género: "Lá vem este novamente, mas ele levou um saco cama e dorme no estúdio!?" Quando voltarmos a estar juntos, seja onde for e a fazer o que for, será sempre especial e inesperado, e não algo previsível e rotineiro", explicou.

Por fim, desejou "sucesso" aos concorrentes de 'Secret Story 8' e agradeceu a todos, desde o público à equipa do programa.

"Agradeço-me por continuar a insistir numa televisão feliz e genuína, comprometendo-me acima de tudo com aquilo que vejo, sinto e me faz sentido. Vamo-nos vendo por aqui, neste social básico das redes sociais. Até um dia destes", concluiu.