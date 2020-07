5. Beba um copo de água

A água ajuda a libertar o calor do corpo humano. É um fenómeno relativamente simples. Todos os sistemas do corpo necessitam de água para funcionar adequadamente tal como 90% de todas as reações químicas no organismo. A água é essencial ao processo de termoregulação do corpo humano.

6. Durma com os pés de fora

Os pés, nomeadamente os dedos dos pés, têm bastantes terminações nervosas. Dormir com eles fora dos lençóis vai ajudá-lo a sentir-se mais fresco.

7. Tome um banho de água morna (nunca fria)

A água fria vai reativar o mecanismo de compensação do organismo e fazer com que ele gaste mais energia para produzir calor e se aquecer naturalmente. Não promova este choque térmico. Será sol de pouca dura. Opte por água morna.

8. Deixe o computador fora do quarto

O computador também aquece. E se raramente o desliga, tê-lo dentro do quarto só vai ajudá-lo a ficar mas quente. Deixe-o na sala ou noutro compartimento. Não o utilize em cima da cama nas horas antes de se deitar nela.

9. Opte por dormir sem roupa

Ou se não consegue, escolha um pijama três números acima, como recomenda o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. E mais uma vez, escolha sempre tecidos naturais. Mas lembre-se: vários estudos, nomeadamente um recente realizado pela Associação de Produtores de Algodão dos Estados Unidos, garante que dormir nu nos deixa mais felizes.

10. Nem pense em fazer conchinha

Até pode gostar, mas nestes dias está proibida. Os mimos podem esperar por dias mais frescos.