Agendado para o próximo dia 6 de dezembro, o jantar vínico "A Essência dos Vinhos Brancos" tem início às 20h00 e convida a embarcar numa viagem de perfeita harmonização entre os sabores do Chef André Santos e os vinhos Chardonnay e Sauvignon Blanc.

No início da refeição, o palco pertence ao Pommery Champagne, produzido na região francesa de Champagne e elaborado a partir de uvas Pinot Noir e Chardonnay. Com notas iniciais de bagas vermelhas é acompanhado pelo Tiradito de barriga de atum com toranja e óleo de pimento.

"Com esta proposta clássica e requintada de vinho, queremos causar uma primeira impressão que deixará qualquer um com vontade de conhecer o resto da carta e ementa. É uma verdadeira provocação ao paladar", refere o Chef André Santos em comunicado.

Aberto o apetite, é hora de servir os pratos principais e das estrelas da noite, os vinhos Spoke Sauvignon Blanc 'awatere' 2022 e Kendall Jackson Chardonnay.

Diretamente da Marlborough, Nova Zelândia, o Spoke Sauvignon Blanc 'Awatere' 2022 apresenta-se no paladar como elegante e fresco. Possui um aroma com bastantes notas doces de pêssego branco, groselha e castas de citrinos. As Pataniscas de camarão e algas com molho de caril frio serão o par ideal deste vinho divinal.

Originário da Califórnia, o Kendall Jackson Chardonnay apresenta sabores tropicais como a manga e o abacaxi, que se conjugam com aromas de pêssego, maçã e pera, tendo um final indulgente e persistente. O Polvo na chapa, puré de abóbora e miso com pickle de folhas shiso será o deleite sugerido para o conjugar.

"Neste jantar vínico pretendemos promover uma experiência degustativa singular. Quem visitar o Po Tat poderá apreciar vinhos excecionais, mas não só. Mantendo o nosso propósito de afirmar um intercâmbio gastronómico que cruza fronteiras e que combina tradições, queremos contar uma história através dos vinhos que vamos servir, contagiando as pessoas pela sua história e essência", continua o Chef André Santos.

Para a despedida, será servida uma Mousse de trigo sarraceno e amaranto, iogurte e caramelo de café, harmonizada com a Coleção Privada DSF Moscatel Setúbal Cognac.

Este jantar vínico promete uma viagem pelos sabores, aromas e histórias destes vinhos brancos excecionais, com o valor de 110 euros por pessoa.

De salientar que da anterior edição dos Jantares Vínicos, sob o mote ‘Jantares Vínicos do Governador: Vinhas da Resistência’ e que decorreu no dia 8 de novembro, foram homenageadas as vinhas históricas da Síria e do Líbano.